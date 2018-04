Pero el mayor relato, la posverdad por excelencia, es el concepto que se trata de implantar de que lo que hace la Justicia de Brasil es sancionar al pueblo brasileño, no a Lula de Silva, al impedirle elegir a quien quiera. Tremendo falso dilema que destroza las bases de la justicia y de la lógica. Recuerda tristemente al "me cortaron las piernas" de Perón y Maradona. Y al caso Maldonado, todavía agitado como una desaparecido virtual. La sociedad no puede indultar ladrones públicos con su voto. Lula debe rendir cuentas ante los tribunales y lo está haciendo. Cualquier otro enfoque es subversivo, en el peor sentido del término.