Pero ninguno de estos ejercicios tendrá sentido sin revisar primero cuál es nuestro propósito. Si no tenemos claro el para qué estamos aquí, mucho menos tendremos consciente la intención que impulsa nuestro hacer diario. Es algo así como la secuencia de Alicia en el País de las Maravillas, en la cual le pregunta al Gato sobre cuál es el camino correcto: "Si no sabes a dónde vas, no importa cual camino elijas".