Los dos trabajos que más circulan en ámbitos académicos del padre Sadowsky son, en primer lugar, "Can There Be an Endless Regress of Causes?", publicado originalmente en el International Philosophical Quarterely (4, 1980), reproducido en el libro Philosophy of Religon (Oxford University Press, 2000, compilado por Brian Davies) y "Does Darwin Destroy the Design Argument?", aparecido también en el International Philosophical Quarterely (28, 1988).