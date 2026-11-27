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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza a 6,2 reales brasileños, lo que representa una disminución del 2,91% respecto al cierre anterior de 6,38 reales, según Dow Jones.

En la última semana, los euros experimentaron un descenso del 4,52%, mientras que en comparación con el año anterior, su evolución ha sido positiva con un aumento del 0,19%.

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El euro a real brasileño ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días, reflejando un debilitamiento de la moneda europea. La volatilidad actual del 17,84% se sitúa por encima de la volatilidad de referencia del 13,82%, indicando una mayor inestabilidad en el mercado cambiario.