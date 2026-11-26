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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 1,42 dólares canadienses, manteniendo el mismo nivel que en la jornada previa, con una variación porcentual del 0,23%, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del -0,66%, mientras que en términos interanuales ha registrado un avance del 4,27%.

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El tipo de cambio del dólar estadounidense frente al dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, registrando su primer incremento consecutivo. Con una volatilidad actual del 4,84%, superior al 4,11% de referencia, el mercado presenta una ligera inestabilidad.