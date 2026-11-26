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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,56 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa y registrando una variación del 0,19%. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro ha experimentado un descenso del -0,66%, mientras que su evolución interanual muestra una caída del -3,24%.

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El euro ha mostrado una tendencia positiva en el tipo de cambio frente al dólar canadiense durante el último día. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 3,43%, inferior a la volatilidad de referencia del 4,04%, lo que sugiere una mayor estabilidad en el mercado cambiario en este periodo reciente.