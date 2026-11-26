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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,65 quetzales, lo que representa una variación al alza del 3,39% respecto al precio de 7,4 quetzales de la jornada anterior, según Dow Jones.

El tipo de cambio del dólar estadounidense respecto al quetzal ha mostrado una tendencia positiva durante el último día. Con una volatilidad actual de 35,73%, significativamente superior a la volatilidad de referencia del 21,92%, se observa un contexto de inestabilidad en el mercado cambiario.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 3,27%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 2,12%.