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ESTADOS UNIDOS

- Estados Unidos vive una nueva edición del Black Friday, que abre también la campaña de compras navideñas, con 182,7 millones de consumidores previstos durante el fin de semana de Acción de Gracias. (foto) (video)

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- Wall Street cierra una semana de evolución mixta entre sus índices, más corta de lo habitual por el feriado de Acción de Gracias y por la media sesión, y en la que siguen los coletazos de la crisis de Nvidia.

MÉXICO

- La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, considerada la mayor del mundo en español, prepara su edición 40, que se prolongará del 28 de noviembre al 6 de diciembre. (foto) (video)

- El peso, la divisa mexicana, continúa su caída respecto al dólar rozando ya la barrera psicológica de los 20 pesos por dólar, cifra no vista desde abril de 2025, en medio de las expectativas de que la Reserva Federal mantenga sus tasas elevadas.

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BRASIL

- El presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunirá con representantes de la juventud y del movimiento estudiantil en Niterói para agradecer la movilización que ayudó a impulsar la campaña por su reelección.

- El Ministerio de Exteriores de Brasil ofrece una sesión informativa para ofrecer detalles de la participación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en la cumbre del Mercosur.

- El presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita el Hospital Universitario Gaffrée e Guinle donde conocerá el programa Renacer de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro (UNIRIO).

- El Gobierno de Brasil, la mayor economía latinoamericana, divulga la tasa de desempleo en el trimestre concluido en octubre.

CHILE

- La ciudad chilena de Punta Arenas, en el extremo sur de América, quiere convertirse en el nuevo "supermercado" de Malvinas, una aspiración que en Argentina ha generado incomodidad y que podría agravarse. (foto) (video)

ECUADOR

- La votación anticipada de las elecciones locales de Ecuador continúa con el programa 'Voto en casa', donde las urnas llegan hasta las casas de aquellas personas mayores de 50 años y con una discapacidad. (foto) (video)

PUERTO RICO

- Organizaciones de Puerto Rico convocaron la marcha del 'Día de Indignación Nacional' para alzar la voz contra el aumento del costo de la vivienda, el incremento de la factura de la luz, la privatización de espacios públicos y el deterioro de servicios esenciales. (foto) (video)

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BOLIVIA

- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, encabezan el primer gabinete binacional entre ambos países en cinco años, un mecanismo de diálogo de alto nivel que permite abordar asuntos de interés común. (foto) (video) (directo)

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- El Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) instó a Bolivia a definir políticas estatales para erradicar los matrimonios infantiles en el país. (foto)

PERÚ

- La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que agrupa a los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, inicia su vigésimo sexto congreso nacional.

- El primer Congreso Internacional de Criminología de Perú analiza el impacto del crimen organizado en la Comunidad Andina, que conforman Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y las nuevas formas de criminalidad.

- La 47 edición de la Feria del Libro Ricardo Palma, la más antigua de Perú, abre sus puertas en el turístico distrito de Miraflores. (foto) (video)

- La Comunidad Andina, integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, presenta la decimoquinta edición del Encuentro Empresarial Andino, que reunirá en Lima a 80 empresas exportadoras y 40 compradores internacionales.

URUGUAY

- El Instituto Nacional de las Mujeres uruguayo presenta junto a ONU Mujeres y Unicef un informe que analiza la violencia vicaria en el país sudamericano y los efectos del femicidio en la infancia y la adolescencia.

ARGENTINA

- El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina da a conocer los datos sobre turismo internacional correspondientes a octubre, luego de que en septiembre las visitas de extranjeros crecieran un 14,2 % interanual.

GUATEMALA

- La exvicepresidenta guatemalteca Roxana Baldetti (2012-2015) comparece ante un tribunal por el caso 'Cooptación del Estado', uno de los varios procesos judiciales que enfrenta la exfuncionaria por acusaciones de corrupción. (foto) (video)

COLOMBIA

- Instalación de la mesa de concertación del salario mínimo de 2027.

DEPORTES

Uruguay.-Los entrenadores del brasileño Palmeiras y del argentino Estudiantes de La Plata hablan en conferencia de prensa a un día de la final de la Copa Libertadores. (foto) (video)

Uruguay. - Previa de la final de la Copa Libertadores, que el brasileño Palmeiras y el argentino Estudiantes disputarán el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.

Estados Unidos.- La Copa América, el tercer torneo más antiguo del mundo a nivel de selecciones, volverá a disputarse por tercera vez en Estados Unidos, una decisión que la Conmebol tomó con base en la proyección comercial y la alta rentabilidad.

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Uruguay.- Crónica del encuentro que Racing y Liverpool disputarán por la semifinal de la Liga Uruguaya en busca de un lugar en la final ante Peñarol.

Honduras.- Previa de la jornada 16 del torneo Apertura hondureño, en la que se definirán los dos equipos que clasificarán directamente a las semifinales.

Estados Unidos. - NBA: New York Knicks-Miami.

América.- Mundial 2027. Segunda ronda de eliminatorias de América. Comentarios de los partidos Chile-México (23.40 GMT), Brasil-Estados Unidos (00.10) y Colombia-República Dominicana (02.10).

Estados Unidos.- Eliminatorias femeninas Concacaf. Partidos de cuartos de final para el Mundial Brasil 2027 en Mansfield (Texas): Jamaica-Costa Rica desde las 22.00 GMT y Estados Unidos-El Salvador a partir de las 01.30 GMT del sábado.

Colombia.- Previa de la tercera jornada de los cuadrangulares semifinales de la liga colombiana. EFE

Mesa de Edición de América

mesaamerica@efe.com

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