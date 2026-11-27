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Javier Herrero

Madrid, 27 nov (EFE).- El dúo musical español Pecos, que no Los Pecos ("Es una batalla perdida, ya ni nos enfadamos", comentan entre risas tras casi 50 años de equívoco con su nombre), dicen adiós a los escenarios con una última gira por España que sirve para hacer balance de quienes fueron un gran fenómeno comercial y luego, sencillamente, parecieron desaparecer.

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"Hemos pasado por todas las etapas, por la gloria y por el olvido", confirman ellos en una entrevista con EFE.

"Y hemos sido pobres y ricos muchas veces, con lo cual no nos afecta ya ni ser una cosa ni la otra. Lo bueno de esto es terminar como lo vamos a hacer", celebran con modesto orgullo los dos hermanos Herrero, Javier y Pedro, integrantes del dúo.

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El tour arrancará en junio de 2027 en Salamanca (centro) con una veintena de citas en diferentes ciudades de España y el 26 de diciembre de ese año en el Movistar Arena de Madrid dirán adiós de manera definitiva a los escenarios.

Tras uno de esos largos paréntesis que ha tenido su carrera, en 2025 celebraron una gira de reencuentro que fue mejor de lo esperado.

"Nos hizo mucha ilusión por los medios que tuvimos y los sitios. Fue un sorpresón vender tantísimas entradas", reconocen tras ser escuchados por más de 200.000 personas, según cifras de su oficina.

Aún así, decidieron cortar el grifo. "Hay que estar al 100 %. Respetamos a toda la gente que se mantiene durante la edad que quiera, pero nosotros pensamos que ya era el momento e irnos 5 minutos antes de que nos echen", señalan tras alcanzar la edad óptima de jubilación.

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Tenían solo 15 y 16 años cuando su fenómeno estalló: "Es la historia de estar en el sitio oportuno. Una vecina oyó un anuncio de un concurso por la radio para gente novel. Cantamos dos canciones, una de ellas 'Esperanzas', que Pedro había escrito con 12 años y que luego fue nuestro primer sencillo", rememora el mayor de los hermanos.

"Era una buena época para todo. Como solo había un canal y medio, si salías en televisión te veían 25 millones de personas y te hacías superfamoso. Si gustabas, te daban la oportunidad de poder continuar", añade a continuación.

En solo tres años, entre 1978 y 1980, publicaron cuatro discos y obtuvieron 13 números uno, convirtiéndose en una máquina de hacer dinero bordeando aún la mayoría de edad.

El éxito no estuvo exento de críticas por ser un fenómeno adolescente. "En cada casa en aquel entonces había un disco de Pecos, aunque no lo quisieran reconocer", dicen tras destacar que llegaron a despachar "10 millones de copias" (en 2006 recibieron un homenaje en la Sociedad General de Autores y Editores por vender más de 4 millones desde sus inicios).

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Basta escuchar el citado 'Esperanzas' y las armonías que construían con la personal tesitura aguda de Javier Herrero para reconocer su influencia en formaciones posteriores como el grupo español Camela. "Es que Camela vivía en nuestro barrio. Vivían enfrente", comentan orgullosos.

Los tres años de parón que les supuso el cumplimiento del servicio militar rompieron la racha. Llegarían después más discos, "un quinto y un sexto regulares", reconocen, y un octavo, 'Un manantial de ternura' (2005), que consideran "el mejor" de todo lo que han hecho.

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Quien se acerque a 'Dos voces y una historia en directo' (Concert Music/Universal), el disco en vivo que publican esta semana y que fue grabado durante su gira de reencuentro, se darán cuenta de que, entre los éxitos imprescindibles como 'Háblame de ti' o 'Y decir que te quiero', también se han colado algunas de esas canciones más recientes, como 'Olvidarte' o 'Un manantial de ternura'.

En la gira de despedida, anticipan, cantarán "el repertorio que la gente quiere oír". Luego llegará un documental, anuncian, y sobre todo tiempo para descansar. EFE

(foto)(vídeo)