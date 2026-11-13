Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 13 de noviembre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,57 dólares canadienses, con una disminución del -0,19% respecto al cierre anterior de 1,58 dólares canadienses, según Dow Jones.

En la última semana, el euro sufrió una bajada del -0,03% y en el análisis interanual, presenta una depreciación del -2,93%.

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El euro se ha depreciado frente al dólar canadiense durante los últimos cuatro días, reflejando una tendencia negativa en su cotización.

Con una volatilidad actual del 5,29%, que supera la volatilidad de referencia del 4,1%, el tipo de cambio muestra signos de inestabilidad en su movimiento reciente.