Noticias

Precio del dólar hoy en Brasil: cotización de cierre del 13 de noviembre

La divisa estadounidense experimentó un alza en su valor respecto a la jornada anterior

Imagen XUK7GQVN7RHKDM4JYGITI4TJ3M
Guardar

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 5,65 reales brasileños, lo que representa un incremento del 0,07% en comparación con el cierre previo de 5,64 reales brasileños. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,52%, mientras que en términos interanuales, su valor ha aumentado un 1,85%.

PUBLICIDAD

El dólar estadounidense experimenta una tendencia positiva durante los últimos dos días, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado. La volatilidad actual del tipo de cambio dólar-real se sitúa en 8,92%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 13,72%, lo que indica una mayor estabilidad en este par de divisas.

El panorama del dólar en Brasil para 2026

El real brasileño mantendrá una tendencia estable con ligera depreciación frente al dólar en 2026, según la proyección de UBS. El informe prevé un tipo de cambio de 5,40 reales por dólar en el primer trimestre y una cotización de 5,50 en el resto del año. Esta previsión se basa en la combinación de presiones internas y externas sobre la moneda brasileña.

PUBLICIDAD

En el plano internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos iniciará un ciclo de reducción de tasas, lo que aliviaría parte de la presión sobre monedas emergentes. Además, el entorno global muestra señales de crecimiento y precios favorables de materias primas, un aspecto positivo para Brasil como exportador.

Sin embargo, el atractivo del “carry trade” —diferencial de tasas entre Brasil y Estados Unidos— podría verse afectado por el inicio de recortes de tasas del Banco Central do Brasil, que llevaría la tasa SELIC a alrededor de 12,5% a finales de 2026.

A nivel interno, el informe destaca el aumento del déficit fiscal a 8,5% del PIB y una deuda pública cercana al 80%, factores que elevan la percepción de riesgo y limitan la entrada de capital extranjero. El déficit en cuenta corriente sube a 3,6% del PIB, presionando aún más la balanza de pagos.

Temas Relacionados

Precio del dólar en BrasilTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Euro hoy en Uruguay: cotización de cierre del 13 de noviembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del viernes

Euro hoy en Uruguay: cotización de cierre del 13 de noviembre

Euro hoy en Chile: cotización de cierre del 13 de noviembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Euro hoy en Chile: cotización de cierre del 13 de noviembre

Uruguay: las predicciones del tiempo para Punta del Este este 13 de noviembre

Su ubicación hace que Uruguay sea un país con un clima templado húmedo, con veranos cálidos y frescos inviernos&nbsp;

Uruguay: las predicciones del tiempo para Punta del Este este 13 de noviembre

¿Cómo estará el clima en Encarnación este 13 de noviembre?

Durante el invierno en Paraguay la temperatura baja hasta los cero grados, siendo -7 grados el récord histórico, ocurrido en el año 2000

¿Cómo estará el clima en Encarnación este 13 de noviembre?

Clima en Montevideo: la previsión meteorológica para este 13 de noviembre

Las marcas históricas de la temperatura máxima y mínima en toda la historia de Uruguay la tiene Florida con 44 grados registrada en enero de este año y Mercedes con -7.6 grados en 2007

Clima en Montevideo: la previsión meteorológica para este 13 de noviembre