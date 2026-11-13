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Precio del euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 13 de noviembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de este viernes

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 6,22 reales brasileños, reflejando una variación de 0,56% respecto al precio de cierre anterior de 6,19 reales brasileños. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó una subida del 1,54%, aunque presenta una variación interanual de -1,18% (bajada).

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En los últimos días, el tipo de cambio del euro frente al real brasileño ha mostrado una tendencia positiva, logrando mantenerse estable durante un día consecutivo.

La volatilidad actual del tipo de cambio es del 10,24%, inferior a la volatilidad de referencia del 13,45%, lo que sugiere una fase de estabilidad moderada en el mercado cambiario.

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