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Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 13 de noviembre

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

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En la apertura del día, el cambio euro frente al dólar canadiense se situó en 1,57 dólares canadienses, lo que representa una disminución del -0,11% respecto al precio de cierre anterior de 1,58. <i>Dow Jones</i>

En la última semana, el euro registró una leve subida del 0,05%, aunque en términos interanuales presenta un descenso del 2,86%.

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El tipo de cambio euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos cuatro días, lo que indica un debilitamiento de la moneda europea frente a su par canadiense.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 5,2%, superando la volatilidad de referencia del 4,1%, lo que sugiere un aumento en la inestabilidad del mercado cambiario.

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