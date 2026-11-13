Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 13 de noviembre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,43 quetzales, lo que representa una variación del 1,44% en comparación con el precio de 8,31 quetzales de la jornada previa, según información de Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del 1,01%, mientras que en términos interanuales muestra una caída del 4,74%.

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El euro ha mantenido una tendencia positiva frente al quetzal guatemalteco durante los últimos dos días. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 26,27%, por encima de la volatilidad de referencia del 20,18%, indicando una fase de inestabilidad en el mercado.