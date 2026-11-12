Más de un millón de argentinos integran la red de apoyo a refugiados de la Fundación ACNUR

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La Fundación ACNUR Argentina conmemora este 15 de noviembre el Día de los Ponchos Azules, una iniciativa que reúne a más de un millón de personas en el país para acompañar a refugiados y desplazados forzados.

La fecha coincide con el aniversario de la adhesión argentina, el 15 de noviembre de 1961, a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, aprobada en Ginebra una década antes. El tratado fija principios internacionales de protección para quienes debieron abandonar sus hogares a causa de persecuciones, conflictos o violencia.

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Holy Sky Mwizerwa, de 5 años, en el Centro de Desarrollo Infantil Temprano del campamento de refugiados de Mahama, Ruanda. Créditos ACNUR - ( Eric Didier Karinganire)

La fundación sostiene que los Ponchos Azules constituyen la comunidad de apoyo a personas refugiadas y desplazadas más grande del mundo. En julio, la organización informó que la iniciativa superaba las 1.180.000 adhesiones, que fueron presentadas ante representantes de las Naciones Unidas en Nueva York como parte de una campaña vinculada con la protección de niños en conflictos armados.

ACNUR informó que más de 117 millones de personas fueron forzadas a huir

Artistas y personalidades públicas como Osvaldo Laport y León Gieco se sumaron a las convocatorias de la organización. (Créditos ACNUR - Yhan Cancino)

La conmemoración se realizará en un contexto de aumento del desplazamiento forzado a nivel global. En septiembre, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Barham Salih, indicó ante el Consejo de Seguridad que más de 117 millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares por conflictos, violencia, persecuciones u otras amenazas a su seguridad.

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Las crisis prolongadas y la insuficiencia de fondos para la asistencia humanitaria agravan la situación. En octubre, ACNUR advirtió que su presupuesto había recibido cerca de un tercio de los recursos necesarios para atender a esa población durante 2026.

Según la Fundación ACNUR Argentina, la comunidad de Ponchos Azules reúne a personas que participaron de campañas, iniciativas y acciones de apoyo a la labor de la agencia de la ONU. El nombre combina el azul, color asociado a las Naciones Unidas, con el poncho como referencia a una prenda tradicional argentina.

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La Fundación ACNUR Argentina conmemora el 15 de noviembre el Día de los Ponchos Azules en apoyo a refugiados y desplazados forzados.

La campaña apunta a sumar adhesiones y sostener la asistencia humanitaria

La directora de Comunicaciones de la Fundación ACNUR Argentina, Paula Martínez Álvarez, afirmó que el respaldo de esa comunidad es necesario ante el agravamiento de emergencias humanitarias, entre ellas las de Yemen y Sudán. “Con más de 117 millones de personas desplazadas en todo el mundo y emergencias humanitarias que día a día se agravan, como lo que está sucediendo en Yemen o Sudán, el apoyo de los Ponchos Azules se vuelve indispensable”, expresó Martínez Álvarez.

La organización convocó a nuevas personas a sumarse a la iniciativa a través de ponchosazules.org. Entre las figuras públicas que participaron de campañas de la fundación figuran Abel Pintos, Soledad Pastorutti, León Gieco, Eleonora Wexler, Sandra Mihanovich y Osvaldo Laport, embajador de Buena Voluntad de ACNUR.

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“Cuando alguien tiene que dejar su casa, su familia y todo lo que conoce para salvar su vida, necesita saber que no está solo. Ser un Poncho Azul es tender una mano y ponerse en el lugar del otro”, señaló Laport.

ACNUR trabaja en más de 130 países para brindar protección, asistencia y soluciones a refugiados, desplazados internos y personas apátridas. Su oficina regional para el sur de América Latina tiene sede en Buenos Aires y abarca las operaciones de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

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