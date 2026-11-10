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Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 10 de noviembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del martes

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En el cierre de operaciones, el euro cotizó a 1,58 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, con una variación porcentual de -0,04%. Dow Jones

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 0,91%, aunque su evolución interanual muestra una baja del 2,37%.

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El tipo de cambio euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, con un comportamiento desfavorable en el mercado. La volatilidad actual se sitúa en un 4,09%, ligeramente inferior a la volatilidad de referencia del 4,1%, lo que sugiere una ligera estabilidad en el tipo de cambio.

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