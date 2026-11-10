Noticias

Precio del dólar hoy en Bolivia: cotización de cierre del 10 de noviembre

La divisa estadounidense experimentó un alza respecto a la jornada anterior

Imagen PSVTNSV62VDODAW4Q7R7JATCZA
Guardar

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 11,68 bolivianos, registrando un aumento del 0,19% en comparación con el precio de cierre anterior de 11,66 bolivianos. Fuente: Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del 0,31%, mientras que su variación interanual refleja un notable aumento del 71,85%.

PUBLICIDAD

En los últimos días, el tipo de cambio del dólar estadounidense al boliviano ha mostrado una tendencia positiva, con un avance sostenido en 1 día consecutivo.

La volatilidad actual se sitúa en 10,78%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 45,14%, lo que refleja una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

Los pronósticos económicos para el dólar en Bolivia este 2026

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028.

PUBLICIDAD

El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.

Temas Relacionados

Precio del dólar en BoliviaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Dólar hoy en Brasil: cotización de cierre del 10 de noviembre

La divisa estadounidense experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Brasil: cotización de cierre del 10 de noviembre

Dólar hoy en Uruguay: cotización de cierre del 10 de noviembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar hoy en Uruguay: cotización de cierre del 10 de noviembre

Clima en Punta del Este: cuál será la temperatura máxima y mínima este 10 de noviembre

Uruguay podría registrar un aumento de hasta 3 grados en su temperatura por el cambio climático en los próximos años, advierten expertos

Clima en Punta del Este: cuál será la temperatura máxima y mínima este 10 de noviembre

Uruguay: las predicciones del tiempo para Montevideo este 10 de noviembre

Su ubicación hace que Uruguay sea un país con un clima templado húmedo, con veranos cálidos y frescos inviernos&nbsp;

Uruguay: las predicciones del tiempo para Montevideo este 10 de noviembre

Clima en Encarnación: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

En Paraguay la temperatura promedio anual está entre los 20 y 25 grados y casi todo el año hay precipitaciones

Clima en Encarnación: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento