Euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 10 de noviembre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 6,23 reales brasileños, registrando un incremento del 1,67% respecto a su precio previo de 6,13 reales brasileños en la jornada anterior, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance del 1,48%, mientras que su variación interanual se situó en un leve incremento del 0,03%.

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El euro frente al real brasileño ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, reflejando un fortalecimiento de la divisa europea en el mercado local. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 12,85%, por debajo de la volatilidad de referencia del 13,69%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el comportamiento del mercado.