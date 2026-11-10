Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 10 de noviembre

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,64 quetzales, lo que representa un aumento del 2,97% respecto al precio de cierre anterior de 7,42 quetzales, según Dow Jones.

El tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un avance sostenido. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 32,9%, significativamente por encima de la volatilidad de referencia del 21,44%, lo que indica una mayor inestabilidad en el mercado.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 3,11%, mientras que su variación interanual muestra un incremento del 1%.