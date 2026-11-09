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Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 9 de noviembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del lunes

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,58 dólares canadienses, lo que representa un aumento del 0,68% respecto al cierre anterior de 1,57 dólares canadienses. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 1,02%, aunque su variación interanual muestra una caída del -1,92%.

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En los últimos días, el tipo de cambio euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, registrando un día consecutivo de incremento. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 3,71%, inferior a la volatilidad de referencia del 4,11%, indicando una estabilidad en el mercado.

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