Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 9 de noviembre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,58 dólares canadienses, lo que representa un aumento del 0,68% respecto al cierre anterior de 1,57 dólares canadienses. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 1,02%, aunque su variación interanual muestra una caída del -1,92%.

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En los últimos días, el tipo de cambio euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, registrando un día consecutivo de incremento. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 3,71%, inferior a la volatilidad de referencia del 4,11%, indicando una estabilidad en el mercado.