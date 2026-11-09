Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 9 de noviembre

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se ubicó en 1,41 dólares canadienses, sin cambios respecto al precio de cierre anterior, así como con una ligera variación positiva del 0,01% comparado con la jornada previa, según Dow Jones.
En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,78%, mientras que su variación interanual refleja un crecimiento del 1,81%.
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El tipo de cambio dólar estadounidense a dólar canadiense muestra una tendencia positiva en el último día, destacando por su crecimiento constante. Actualmente, la volatilidad se sitúa en un 5,18%, superior al 4,02% de referencia, lo que indica un aumento en la inestabilidad del mercado.