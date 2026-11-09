Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 9 de noviembre

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se ubicó en 1,41 dólares canadienses, sin cambios respecto al precio de cierre anterior, así como con una ligera variación positiva del 0,01% comparado con la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,78%, mientras que su variación interanual refleja un crecimiento del 1,81%.

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El tipo de cambio dólar estadounidense a dólar canadiense muestra una tendencia positiva en el último día, destacando por su crecimiento constante. Actualmente, la volatilidad se sitúa en un 5,18%, superior al 4,02% de referencia, lo que indica un aumento en la inestabilidad del mercado.