Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 9 de noviembre

Guardar

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,64 quetzales, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, lo que representa una variación del -0,05%. Fuente: Dow Jones.

El tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha presentado una tendencia negativa en los últimos días, marcando un descenso que se mantiene por un día consecutivo.

PUBLICIDAD

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 18,71%, por debajo de la volatilidad de referencia del 21,15%, lo que sugiere una mayor estabilidad en el mercado cambiario en el corto plazo.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 3,16%, aunque su variación interanual muestra un descenso del -0,37%.