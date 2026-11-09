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Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 9 de noviembre

La divisa estadounidense experimentó un retroceso respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,64 quetzales, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, lo que representa una variación del -0,05%. Fuente: Dow Jones.

El tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha presentado una tendencia negativa en los últimos días, marcando un descenso que se mantiene por un día consecutivo.

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La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 18,71%, por debajo de la volatilidad de referencia del 21,15%, lo que sugiere una mayor estabilidad en el mercado cambiario en el corto plazo.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 3,16%, aunque su variación interanual muestra un descenso del -0,37%.

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