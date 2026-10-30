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Precio del euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 30 de octubre

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

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En la apertura del día, el euro se cotiza a 6,01 reales brasileños, lo que representa un incremento del 0,84% respecto al cierre anterior de 5,96 reales. Dow Jones

En la última semana, el euro experimentó un avance del 7,07, aunque su variación interanual se mantiene en un -4,3%.

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El euro a real brasileño ha mantenido una tendencia positiva durante los últimos dos días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda europea frente a su contraparte brasileña.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 51,48%, considerablemente superior al 13,54% de volatilidad de referencia, lo que indica una fase de inestabilidad en el mercado cambiario.

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