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Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 29 de octubre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del jueves

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,56 dólares canadienses, manteniendo el mismo valor que en la jornada previa, donde también cerró en 1,56. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 0,5%, mientras que su variación interanual muestra una caída del 3,43%.

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El euro a dólar canadiense ha experimentado una tendencia negativa en los últimos cuatro días, reflejando una presión sostenida en el par de divisas. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 4,79%, superior a la volatilidad de referencia de 4,06%, lo que indica una fase de inestabilidad en el mercado.

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