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Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 29 de octubre

La moneda europea presenta un avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en promedio a 8,53 quetzales, lo que representa una variación del 3,64% respecto al precio de cierre anterior de 8,23 quetzales. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del 0,32%, mientras que su variación interanual se sitúa en un retroceso del 2,89%.

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El euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un aumento continuo en su valor. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en un 36,29%, significativamente superior a la volatilidad de referencia del 20,54%, lo que indica un contexto de inestabilidad en el mercado.

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