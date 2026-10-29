Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 29 de octubre

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 7,64 quetzales, lo que representa un incremento del 3,31% en comparación con el precio de cierre anterior de 7,4 quetzales. Fuente: Dow Jones.

El tipo de cambio del dólar estadounidense al quetzal ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un aumento tras un día consecutivo de alza. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 34,83%, significativamente superior al 20,98% de referencia, indicando una fase de inestabilidad en el mercado.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,03%, mientras que en el último año ha mostrado una apreciación del 2%.