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Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 27 de octubre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del martes

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,56 dólares canadienses, marcando una ligera disminución del -0,07% respecto al precio de cierre anterior de 1,57 dólares canadienses, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del -0,84% y en términos interanuales, su valor ha caído un -3,11%.

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El tipo de cambio euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días. La volatilidad actual del 5,05% supera la volatilidad de referencia del 4,06%, lo que sugiere un período de inestabilidad en el mercado cambiario.

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