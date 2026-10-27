Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 27 de octubre

Guardar

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,56 dólares canadienses, marcando una ligera disminución del -0,07% respecto al precio de cierre anterior de 1,57 dólares canadienses, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del -0,84% y en términos interanuales, su valor ha caído un -3,11%.

PUBLICIDAD

El tipo de cambio euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días. La volatilidad actual del 5,05% supera la volatilidad de referencia del 4,06%, lo que sugiere un período de inestabilidad en el mercado cambiario.