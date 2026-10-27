Precio del euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 27 de octubre

Guardar

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 5,94 reales brasileños, experimentando una variación del 7,34% respecto al precio de cierre anterior de 5,54 reales, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance del 5,36%, aunque en términos interanuales ha registrado una caída del -7,23%.

PUBLICIDAD

El euro ha mostrado una tendencia positiva en su cotización frente al real brasileño durante el último día, lo que sugiere un fortalecimiento reciente de la divisa europea en este par. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en el 48,11%, significativamente por encima de la volatilidad de referencia del 13,07%, lo que indica un entorno de alta inestabilidad en el mercado.