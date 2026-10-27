Noticias

Precio del euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 27 de octubre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de este martes

Imagen 3AFHON36XZD2JHM53MSEEOQQYQ
Guardar

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 5,94 reales brasileños, experimentando una variación del 7,34% respecto al precio de cierre anterior de 5,54 reales, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance del 5,36%, aunque en términos interanuales ha registrado una caída del -7,23%.

PUBLICIDAD

El euro ha mostrado una tendencia positiva en su cotización frente al real brasileño durante el último día, lo que sugiere un fortalecimiento reciente de la divisa europea en este par. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en el 48,11%, significativamente por encima de la volatilidad de referencia del 13,07%, lo que indica un entorno de alta inestabilidad en el mercado.

Temas Relacionados

Precio del euro en BrasilTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Dólar hoy en Uruguay: cotización de cierre del 27 de octubre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar hoy en Uruguay: cotización de cierre del 27 de octubre

Dólar hoy en Chile: cotización de cierre del 27 de octubre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar hoy en Chile: cotización de cierre del 27 de octubre

Pronóstico del clima en Punta del Este este 27 de octubre: temperatura, lluvias y viento

Su ubicación hace que Uruguay sea un país con un clima templado húmedo, con veranos cálidos y frescos inviernos&nbsp;

Pronóstico del clima en Punta del Este este 27 de octubre: temperatura, lluvias y viento

Clima en Uruguay: el pronóstico para Montevideo este 27 de octubre

Uruguay podría registrar un aumento de hasta 3 grados en su temperatura por el cambio climático en los próximos años, advierten expertos

Clima en Uruguay: el pronóstico para Montevideo este 27 de octubre

Pronóstico del clima en Encarnación este martes 27 de octubre : temperatura, lluvias y viento

Durante el verano en Paraguay el termómetro puede llegar a registrar hasta 40 grados, siendo el récord histórico de 45 grados

Pronóstico del clima en Encarnación este martes 27 de octubre : temperatura, lluvias y viento