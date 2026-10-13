Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 13 de octubre

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,63 quetzales, experimentando una variación del 3,05% respecto al precio de cierre anterior de 7,41 quetzales, según Dow Jones.

El dólar estadounidense ha mostrado una tendencia positiva frente al quetzal en los últimos días, marcando su primera alza consecutiva.

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La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 33,45%, superando significativamente la volatilidad de referencia del 20,98%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 3,16%, mientras que su evolución interanual muestra un incremento del 1,68%.