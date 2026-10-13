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Euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 13 de octubre

El activo ha registrado un alza en comparación con la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 5,61 reales brasileños, marcando un aumento del 0,91% respecto al precio anterior de 5,56 reales brasileños. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,15%, aunque en el análisis interanual se observa una caída del -12,9%.

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El euro a real brasileño ha mostrado una tendencia positiva en el último día de cotización, marcando un crecimiento sostenido. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 8,3%, notablemente inferior a la volatilidad de referencia del 11,17%, lo que indica un periodo de relativa estabilidad en el mercado.

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