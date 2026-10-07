Euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 7 de octubre

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 5,57 reales brasileños, registrando una disminución del -0,66% respecto al precio de cierre anterior de 5,61 reales brasileños, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del -5,11%, mientras que en términos interanuales presenta una caída acumulada del -12,41%.

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El euro a real brasileño ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos tres días. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 26,03%, notablemente por encima de la volatilidad de referencia del 11,15%, lo que indica una fase de inestabilidad en el mercado.