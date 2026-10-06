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Euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 6 de octubre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de este martes

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En el cierre de operaciones, el euro cotizó a 5,6 reales brasileños, experimentando una disminución del -4,58% en comparación con el precio de cierre anterior de 5,87 reales. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro ha experimentado un descenso del 4,98%, mientras que en el ámbito interanual presenta una caída del 11,28%.

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Durante los últimos días, el tipo de cambio del euro al real brasileño ha presentado una tendencia negativa sostenida durante dos días consecutivos.

La volatilidad actual de 26,29% supera significativamente la volatilidad de referencia de 11,16%, lo que indica un nivel elevado de inestabilidad en el mercado cambiario.

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