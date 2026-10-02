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Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 2 de octubre

La moneda europea registra un avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 8,6 quetzales, lo que representa un incremento del 2,51% respecto al precio de cierre anterior de 8,39 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un descenso de -1,09, mientras que su evolución interanual muestra una caída del -2,62%.

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El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al quetzal guatemalteco en los últimos días, logrando una consolidación en su valor. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 33,04%, notablemente superior a la volatilidad de referencia del 20,05%, lo que indica un entorno de inestabilidad en el mercado cambiario.

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