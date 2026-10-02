Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 2 de octubre

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 8,62 quetzales, reflejando un incremento del 2,69% respecto al cierre anterior de 8,39 quetzales, según datos de Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 0,91%, mientras que su variación interanual refleja una caída del 2,45%.

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El euro se presenta con una tendencia positiva frente al quetzal guatemalteco, manteniéndose al alza durante el último día. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 33,55%, significativamente por encima de la volatilidad de referencia del 20,07%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado.