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Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 2 de octubre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 1,42 dólares canadienses, manteniendo el mismo nivel que la sesión previa y registrando una variación porcentual de 0,03% respecto al precio de cierre anterior de 1,42. Fuente: Dow Jones.

El dólar estadounidense registró un avance del 0,66% en la última semana, mientras que su variación interanual se mantiene en una subida del 3,29%.

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El tipo de cambio del dólar canadiense muestra una tendencia positiva, con un día consecutivo de incremento. Actualmente, la volatilidad se sitúa en 2,39%, por debajo de la volatilidad de referencia del 3,94%, lo que sugiere una estabilidad en el mercado cambiario.

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