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Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 2 de octubre

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

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En la apertura del día, el euro se cotiza en promedio a 1,6 dólares canadienses, registrando una variación del 0,32% respecto al precio de cierre anterior de 1,6, según información de Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del -0,27%, mientras que su evolución interanual se ha situado en una baja del -0,81%.

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El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al dólar canadiense durante el último día, continuando su ascenso. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 6,2%, superando la volatilidad de referencia del 4,12%, lo que indica una fase de inestabilidad en el mercado.

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