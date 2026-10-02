Dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 2 de octubre

Guardar

En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense cotiza en promedio a 7,64 quetzales, lo que representa un aumento del 3,14% en comparación con el cierre anterior de 7,41 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,06%, mientras que su evolución interanual refleja un crecimiento de 2,03%.

PUBLICIDAD

El tipo de cambio del dólar a quetzal ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días, indicativa de un fortalecimiento de la moneda local. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 33,79%, significativamente por encima de la volatilidad de referencia del 20,48%, lo que sugiere una inestabilidad en el mercado cambiario.