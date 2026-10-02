Noticias

Euro hoy en Bolivia: cotización de apertura del 2 de octubre

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la jornada

Imagen ERBLW5LTXJEQBFCUIROX6DDH5U
Guardar

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en promedio a 13,42 bolivianos, lo que representa un aumento del 1,37% frente al precio de cierre anterior de 13,24 bolivianos. <i>Dow Jones</i>

En la última semana, los euros experimentaron un descenso del 3,19%, aunque en el análisis interanual, su valor ha logrado un avance del 68,34%.

PUBLICIDAD

El euro frente al boliviano muestra una tendencia positiva, marcando su primer día consecutivo de apreciación en el tipo de cambio. Actualmente, la volatilidad del 32,66% es inferior a la volatilidad de referencia del 44,49%, lo que indica una mayor estabilidad en el tipo de cambio en comparación con periodos previos.

Los pronósticos económicos para el euro en Bolivia este 2026

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028.

PUBLICIDAD

El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.

Temas Relacionados

Precio del euro en BoliviaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Calidad del aire en Alto Hospicio este 2 de octubre de 2026

Estas son algunas sugerencias a considerar para el estado actual de la calidad del aire&nbsp;

Calidad del aire en Alto Hospicio este 2 de octubre de 2026

Calidad del aire en Los Maitenes este 2 de octubre de 2026

El país tiene 8 de las 10 ciudades sudamericanas con la peor calidad del aire, según IQ Air

Calidad del aire en Los Maitenes este 2 de octubre de 2026

Estatus de la calidad del aire en Rengo este 2 de octubre de 2026

El Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire (Sinca) considera cinco etapas: bueno, regular, alerta, pre-emergencia y emergencia&nbsp;

Estatus de la calidad del aire en Rengo este 2 de octubre de 2026

Valle Alegre: calidad del aire este 2 de octubre de 2026

Chile tiene 8 de las 10 ciudades de Sudamérica con la peor calidad del aire, según IQ Air

Valle Alegre: calidad del aire este 2 de octubre de 2026

Estatus de la calidad del aire en Coya Población este 2 de octubre de 2026

El Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire (Sinca) toma en cuenta cinco fases: bueno, regular, alerta, pre-emergencia y emergencia&nbsp;

Estatus de la calidad del aire en Coya Población este 2 de octubre de 2026