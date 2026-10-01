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Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 1 de octubre

La divisa estadounidense experimentó un avance significativo respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 7,64 quetzales, lo que representa un incremento del 3,23% respecto al precio de cierre anterior de 7,4 quetzales, según Dow Jones.

En los últimos días, el tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal muestra una tendencia positiva, con un aumento constante durante un día. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 34,08%, muy por encima de la volatilidad de referencia del 20,49%, lo que indica una inestabilidad significativa en el mercado.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 3,2%, mientras que en términos interanuales, su variación se sitúa en un aumento del 2,01%.

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