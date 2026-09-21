Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 21 de septiembre

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En el cierre de operaciones, el cambio del dólar estadounidense se situó en 1,4 dólares canadienses, manteniéndose sin variaciones respecto al precio de cierre anterior, que también fue de 1,4, lo que representó una leve variación positiva de 0,33% en comparación con la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró una subida del 0,8%, mientras que su variación interanual muestra un avance del 0,23%.

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El tipo de cambio del dólar estadounidense al dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva durante el último día. La volatilidad actual se sitúa en 3,11%, por debajo de la volatilidad de referencia de 3,98%, lo que sugiere una estabilidad moderada en el mercado.