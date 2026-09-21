Noticias

Precio del euro hoy en Bolivia: cotización de cierre del 21 de septiembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Infobae Noticias
Infobae Noticias
Guardar

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en promedio a 12,56 bolivianos, lo que representa un incremento del 9,9% respecto al precio de cierre anterior de 11,43 bolivianos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 7,05%, mientras que su evolución interanual refleja un avance del 59,03%.

PUBLICIDAD

El tipo de cambio del euro a boliviano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, señalando un incremento sostenido en su valor. La volatilidad actual se sitúa en 92,62%, considerablemente superior a la volatilidad de referencia de 42,72%, lo que indica una situación de inestabilidad en el mercado cambiario.

Los pronósticos económicos para el dólar en Bolivia este 2026

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028.

PUBLICIDAD

El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.

Temas Relacionados

Precio del euro en BoliviaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Euro hoy en Uruguay: cotización de cierre del 21 de septiembre

La moneda europea ha experimentado un retroceso respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Uruguay: cotización de cierre del 21 de septiembre

Precio del euro hoy en Chile: cotización de cierre del 21 de septiembre

La moneda europea experimentó un retroceso en la jornada respecto al día anterior

Precio del euro hoy en Chile: cotización de cierre del 21 de septiembre

Dólar hoy en Brasil: cotización de apertura del 21 de septiembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar hoy en Brasil: cotización de apertura del 21 de septiembre

Precio del dólar hoy en Brasil: cotización de cierre del 21 de septiembre

La divisa estadounidense experimentó una caída respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Brasil: cotización de cierre del 21 de septiembre

Dólar hoy en Uruguay: cotización de cierre del 21 de septiembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar hoy en Uruguay: cotización de cierre del 21 de septiembre