Euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 18 de septiembre

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 8,74 quetzales, lo que representa un incremento del 2,97% respecto al cierre anterior de 8,49 quetzales, según datos de Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 1,18%, aunque en el ámbito interanual, su variación se mantiene en un leve avance del 0,38%.

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El euro ha registrado una tendencia positiva en su tipo de cambio frente al quetzal guatemalteco en los últimos días, con un avance confirmado por un día consecutivo de apreciación. La volatilidad actual del euro frente al quetzal es del 30,67%, significativamente superior a la volatilidad de referencia del 19,9%, lo que indica un escenario de inestabilidad en el mercado cambiario.