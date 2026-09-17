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Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 17 de septiembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del jueves

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,6 dólares canadienses, manteniendo el mismo nivel que en la jornada previa, con una variación porcentual del 0,06% respecto al precio anterior de 1,6. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 0,27%, mientras que su evolución interanual refleja una caída del 1,36%.

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El tipo de cambio del euro al dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento sostenido que refleja un interés renovado por la moneda europea.

La volatilidad actual del 2,07% se mantiene por debajo de la volatilidad de referencia del 4,12%, lo que indica una estabilidad en el mercado cambiario.

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