Euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 17 de septiembre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 5,91 reales brasileños, mostrando una disminución del -0,32% en comparación con los 5,93 reales brasileños de la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del -0,2%, mientras que su variación interanual muestra una caída del -4,93%.

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El euro ha experimentado una tendencia negativa frente al real brasileño en los últimos días, marcando una caída persistente y un enfoque en la disminución del valor de la moneda europea.

La volatilidad actual del tipo de cambio euro-real brasileño es del 4,9%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 10,42%, lo que sugiere una estabilidad en el mercado en este momento.