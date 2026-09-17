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Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 17 de septiembre

La divisa estadounidense registró un avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,63 quetzales, lo que representa un incremento del 3,11% con respecto al precio de cierre anterior de 7,4 quetzales, según datos de Dow Jones.

El tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, manteniéndose en este rumbo por un día consecutivo. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 33,22%, considerablemente por encima de la volatilidad de referencia de 20,3%, lo que indica una situación de inestabilidad en el mercado.

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En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un leve avance del 0,01%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 1,81%.

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