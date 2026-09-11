Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 11 de septiembre

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,61 dólares canadienses, manteniéndose sin cambios respecto al precio de cierre anterior, también de 1,61, con una leve variación porcentual de 0,13% comparada con la jornada previa. Dow Jones
En la última semana, el euro ha experimentado un avance de 0,15, aunque su variación interanual muestra una bajada del -0,92%.
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El euro se ha apreciado frente al dólar canadiense durante los últimos tres días, mostrando una tendencia positiva. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 2,23%, considerablemente menor que la volatilidad de referencia del 4,15%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado.