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Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 11 de septiembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del viernes

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,61 dólares canadienses, manteniéndose sin cambios respecto al precio de cierre anterior, también de 1,61, con una leve variación porcentual de 0,13% comparada con la jornada previa. Dow Jones

En la última semana, el euro ha experimentado un avance de 0,15, aunque su variación interanual muestra una bajada del -0,92%.

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El euro se ha apreciado frente al dólar canadiense durante los últimos tres días, mostrando una tendencia positiva. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 2,23%, considerablemente menor que la volatilidad de referencia del 4,15%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado.

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