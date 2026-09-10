Así se movió la fortuna de los 10 multimillonarios más ricos del planeta

Unos suben, otros caen: así se mueve la élite millonaria (Composición fotográfica infobae)

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Ni las enormes fortunas están a salvo de la volatilidad, así lo demostró la más reciente actualización del top de los personajes más ricos del planeta.

El listado volvió a actualizarse tras una jornada agitada en esta inestable economía internacional: algunos acumularon miles de millones, otros vieron desaparecer una parte importante de su patrimonio.

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Aquí te presentamos quiénes subieron, quiénes bajaron y cuánto dinero se movió en las últimas horas.

Quién ganó y quién perdió hoy en el mundo de los magnates

Elon Musk.

Su fortuna: $942.0B.

Cuánto cambió: 3.7%.

Valor del cambio: $33.8B.

Larry Page.

Su fortuna: $277.9B.

Cuánto cambió: 0.

Valor del cambio: $11.6M.

Michael Dell.

Su fortuna: $267.7B.

Cuánto cambió: 1.8%.

Valor del cambio: $4.6B.

Jeff Bezos.

Su fortuna: $265.2B.

Cuánto cambió: -0.5%.

Valor del cambio: $1.4B.

Elon Musk es uno de los constantes en este ranking (Reuters)

Sergey Brin.

Su fortuna: $255.7B.

Cuánto cambió: 0.

Valor del cambio: $10.7M.

Mark Zuckerberg.

Su fortuna: $210.9B.

Cuánto cambió: -0.5%.

Valor del cambio: $1.1B.

Larry Ellison.

Su fortuna: $208.8B.

Cuánto cambió: 3.1%.

Valor del cambio: $6.4B.

Jensen Huang.

Su fortuna: $195.5B.

Cuánto cambió: -2%.

Valor del cambio: $3.9B.

Steve Ballmer.

Su fortuna: $154.6B.

Cuánto cambió: -0.9%.

Valor del cambio: $1.5B.

Amancio Ortega.

Su fortuna: $145.0B.

Cuánto cambió: -1.5%.

Valor del cambio: $2.2B.

El ranking de los más ricos del planeta se mueve constantemente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La edición 2025 del listado anual de Forbes registra un récord de 3.028 multimillonarios en el mundo, lo que no solamente significó que por primera vez el acumulado rebasara la barrera de los tres mil millones sino que también llegaron a la lista nuevos nombres que marcan el inicio de un relevo en el mundo del dinero global.

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El tamaño de las fortunas

El capital privado global alcanza así una nueva cima, con una riqueza total de 16,1 billones de dólares, una cifra que solo Estados Unidos y China superan en términos de Producto Interno Bruto. Además del crecimiento en número, la concentración de riqueza también marca un hito: 15 personas superan los 100.000 millones de dólares y tres han cruzado la barrera de los 200.000 millones.

El sector tecnológico domina el ranking, con Larry Page y Sergey Brin —cofundadores de Google— en el séptimo y octavo lugar, con 144.000 millones de dólares y 138.000 millones de dólares respectivamente. Ambos continúan expandiendo su patrimonio mediante inversiones enInteligencia artificial, biotecnología y vehículos autónomos.

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El único español en el Top 10 es Amancio Ortega, fundador de Inditex, con 124.000 millones de dólares. Su táctica inmobiliaria global complementa el éxito sostenido de Zara y otras marcas del grupo. Steve Ballmer, ex CEO de Microsoft y propietario de los Ángeles Clippers, cierra la lista con 118.000 millones de dólares, consolidando la intersección entre tecnología, deporte y medios.

Un ranking de ganadores y perdedores

El informe anual que publica UBS sobre prosperidad, reveló que tras una caída en 2022, la riqueza global volvió a crecer en 2024, superando el ritmo de 2023 (4.6% frente a 4.2% en términos de USD).

Este crecimiento no se distribuyó de manera uniforme: América lideró con un incremento superior al 11%, mientras que Asia-Pacífico (APAC) y Europa, Medio Oriente y África (EMEA) registraron aumentos menores al 3% y 0.5%, respectivamente.

El crecimiento en América se atribuye principalmente al buen desempeño de los mercados financieros estadounidenses y a la estabilidad del dólar. En contraste, regiones como Europa Occidental, Oceanía y América Latina experimentaron una reducción de riqueza en términos relativos.

En su análisis UBS muestra que, “aunque la riqueza total y la riqueza promedio por adulto han crecido, existen diferencias marcadas entre países y dentro de cada país. Por ejemplo, el año pasado más de la mitad de los mercados analizados vieron disminuir la riqueza promedio en términos reales (ajustados por inflación y en moneda local)”.

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Sin embargo, al observar la media de la riqueza, el panorama cambia, ya que en varios países creció incluso cuando el promedio cayó, lo que sugiere que el crecimiento se concentró en los segmentos medios y bajos, mientras que los más ricos experimentaron estancamiento o retroceso.