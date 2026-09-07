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Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 7 de septiembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se mantuvo estable en un promedio de 7,63 quetzales, sin variaciones respecto al precio de cierre anterior de 7,63 quetzales, según Dow Jones.

El tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha mantenido una tendencia estable en los últimos días, sin cambios significativos en su cotización. La volatilidad actual se sitúa en 13,84%, por debajo del 19,99% de referencia, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,26%, a la vez que en el último año ha experimentado una variación positiva del 1,86%.

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