Noticias

Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 7 de septiembre

La moneda europea experimentó un alza respecto a la jornada anterior

Imagen C2IGBYKT3RBGPMCJ7IBJB2O43M
Guardar

En el cierre de operaciones, el eurose cotizó a 8,87 quetzales, lo que representa un incremento del 0,16% respecto al precio de cierre anterior de 8,85 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 2,56%, mientras que su evolución interanual muestra un incremento del 2,12%.

PUBLICIDAD

El euro se ha apreciado frente al quetzal guatemalteco en los últimos días, con una tendencia positiva que se ha mantenido durante dos días consecutivos.

La volatilidad actual del tipo de cambio euro-quetzal es del 13,13%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 19,75%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.

Temas Relacionados

Precio del euro en GuatemalaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Euro hoy en Cuba: cotización de cierre del 7 de septiembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la jornada dellunes

Euro hoy en Cuba: cotización de cierre del 7 de septiembre

Dólar hoy en Panamá: cotización de cierre del 7 de septiembre

La divisa estadounidense se ha mantenido estable respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Panamá: cotización de cierre del 7 de septiembre

Precio del dólar hoy en Cuba: cotización de cierre del 7 de septiembre

Así cerró el cambio al peso cubano en promedio oficial este lunes

Precio del dólar hoy en Cuba: cotización de cierre del 7 de septiembre

Precio del euro hoy en Bolivia: cotización de cierre del 7 de septiembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Precio del euro hoy en Bolivia: cotización de cierre del 7 de septiembre

Precio del euro hoy en República Dominicana: cotización de cierre del 7 de septiembre

La moneda europea registró un avance respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en República Dominicana: cotización de cierre del 7 de septiembre