Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 7 de septiembre

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En el cierre de operaciones, el eurose cotizó a 8,87 quetzales, lo que representa un incremento del 0,16% respecto al precio de cierre anterior de 8,85 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 2,56%, mientras que su evolución interanual muestra un incremento del 2,12%.

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El euro se ha apreciado frente al quetzal guatemalteco en los últimos días, con una tendencia positiva que se ha mantenido durante dos días consecutivos.

La volatilidad actual del tipo de cambio euro-quetzal es del 13,13%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 19,75%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.