Euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 7 de septiembre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 5,96 reales brasileños, lo que representa un incremento del 0,15% en comparación con el precio de cierre anterior de 5,95 reales brasileños. Dow Jones

En la última semana, el euro ha experimentado un descenso del 0,92% y en el contexto interanual, su valor se ha reducido en un 3,23%.

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La tendencia del euro frente al real brasileño se mantiene positiva durante los últimos tres días, reflejando una apreciación constante de la moneda europea. Con una volatilidad actual del 9,85%, inferior a la volatilidad de referencia del 10,42%, el mercado muestra una fase de estabilidad en este par de divisas.